На стройке ЖК в Казани обнаружили 34 нелегальных мигранта

Силовики обнаружили 34 нелегальных мигранта на стройке жилого комплекса в Казани. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Операция проведена силами отдела по борьбе с организованной преступностью и управления по вопросам миграции МВД Татарстана при поддержке сотрудников УУР и батальона ППСП УМВД России по Казани.

В ходе проверки выявлены иностранные граждане из ближнего зарубежья, незаконно находившиеся в России. В отношении задержанных составлены административные протоколы по статьям 18.8, 18.10 и 18.11 Кодекса об административных правонарушениях.

Полиция продолжает расследование, чтобы установить юридические лица, чьи представители не проверили законность трудовой деятельности мигрантов.

Влас Северин