В Оренбурге ликвидировали условный пожар в крупном ТЦ

Импровизированный пожар на площади 200 кв. м потушили в крупном торговом центре Оренбурга. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По сценарию учений, один из посетителей разлил легковоспламеняющуюся жидкость в кинозале, и это привело к возгоранию. Администрация комплекса быстро сообщила о пожаре и начала эвакуацию.

Здание покинули 95 человек, однако восемь остались внутри. Первые прибывшие спасатели приступили к поиску оставшихся в здании людей, используя средства защиты. В итоге сотрудники МЧС России провели разведку, спасли условных пострадавших и ликвидировали пожар.

Георгий Портнов