Спасатели достали из-под завалов дома в Саратове живого мужчину

Под завалами разрушенного взрывом дома в Саратове обнаружили живого мужчину, сообщает корреспондент ТАСС. Есть ли еще люди под обломками — неизвестно.

Взрыв бытового газа произошел в десятиэтажном доме №2 на улице Блинова около 11:00 мск. Обрушился угол дома с 7 по 10 этаж. На данный момент известно о трех погибших — двух взрослых и одном ребенке.

На месте работают спасатели и кинологи. СМИ писали, что из под завалов спасли больше десяти человек.

Жителей соседних подъездов эвакуировали из-за угрозы дальнейшего обрушения. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал, что городская администрация организует для всех эвакуированных пункт временного размещения на базе школы №103.

Полина Мотызлевская