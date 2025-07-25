Ульяновск лидирует в народном голосовании за звание «Культурной столицы»

Ульяновск вошел в топ-5 претендентов на звание «Культурной столицы-2027». Об этом сообщила в пятницу пресс-служба мэрии Ульяновска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Как отмечается в сообщении, с призывом «поддержать родной город в народном голосовании» обратился к ульяновцам мэр Александр Болдакин, отметивший, что лидерство в голосовании — «это признание нашего весомого вклада в отечественную культуру и импульс для нового этапа развития, который откроет доступ к федеральной поддержке, позволит отреставрировать уникальные памятники архитектуры, создать новые культурные пространства и проводить масштабные мероприятия, привлекающие гостей со всей страны».

Всего, по данным портала «Госуслуги», на котором проходит народное голосование, на конкурс за звание «Культурная столица года-2027» подали заявки 28 городов России. По состоянию на полдень пятницы Ульяновск набрал в народном голосовании 17497 голосов (пятая позиция). Лидером голосования является Челябинск (41106 голосов), следом идут Вологда (29131) и Новосибирск (21492).

Однако народное голосование не является основанием для признания города «Культурной столицей». Напомним, общенациональный конкурс городов России «Культурная столица года» организован российским фондом «Культурная столица» (Москва) при поддержке президентского Фонда культурных инициатив. Конкурс проводится с 2023 года и направлен на поддержку культурного развития регионов, демонстрацию их уникальности и повышение туристического потенциала. В разные годы победителями становились Нижний Новгород (2024 год), Грозный (2025) и Омск (2026).

Конкурс проходит в два этапа. На первом этапе городам необходимо продемонстрировать свои культурные ресурсы. Заявки рассматриваются экспертами в трех измерениях (история, настоящее и будущее), по 12 оценочным направлениям, среди которых подход к охране историко-культурного наследия, материально-культурные ресурсы, городская среда, экология, туризм и индустрия гостеприимства, образование. На втором этапе конкурса у прошедших в него городов оцениваются проекты программ, планируемых к реализации в качестве культурной столицы года. Итоги второго этапа будут объявлены 14 декабря.

В минувший четверг, 24 июля, состоялось заседание оргкомитета конкурса по итогам 1 этапа, задачей которого является утверждение списка финалистов. Попал ли в него Ульяновск, пока неизвестно. Как отмечает оргкомитет, финалисты конкурса будут объявлены на брифинге в пресс-центре «АиФ» 15 августа.

Народное же голосование проводится отдельно от самого конкурса и не является условием для присвоения звания «Культурная столица года», победитель народного голосования получит отдельную награду. Завершится народное голосование 16 ноября.

Сергей Титов, Ульяновск