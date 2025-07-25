В Саратове эвакуировали всех жильцов из дома на Блинова и соседнего здания

Спасатели эвакуировали всех жильцов из многоквартирного дома на ул. Блинова в Саратове, где ранее сегодня обрушились верхние этажи, а также из соседнего дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Согласно предварительным сведениям, спасатели разбирают завалы, под которыми могут находиться люди. Взрывная волна повредила остекление рядом расположенного дома.

На месте происшествия работают психологи МЧС России, к ликвидации последствий привлечены более 100 специалистов и 34 единицы техники. Кроме того, на базе местной школы развернут пункт временного размещения.

Напомним, сегодня днем обрушилась часть многоквартирного дома № 2 на ул. Блинова. Предварительной причиной хлопка стала утечка газа. По данным МЧС, погибли три человека.

Павел Фролов