Глава Минсельхоза РФ отметила развитие агропрома Прикамья

Губернатор Дмитрий Махонин и прибывшая в Пермский край с рабочим визитом министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут обсудили итоги и планы по развитию регионального агропромышленного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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По словам Дмитрия Махонина, приоритетным направлением в региональном АПК является молочное животноводство. «Поставили себе цель к 2030 году увеличить производство молока на 200 тысяч тонн. Для этого совершенствуем меры поддержки, в том числе при участии аграриев. Кроме того, используем федеральные меры поддержки. По итогам 2024 года федеральный отбор на получение субсидий прошли восемь проектов», – сообщил губернатор. Он также отметил, что краевые власти совместно с аграриями разрабатывают новые меры поддержки для производителей молока с 2026 года.

Особое внимание в Пермском крае уделяется кадровому обеспечению сельскохозяйственной отрасли. В частности, укрепляется система профильного аграрного образования – создаются специальные агропромышленные классы, закупается новое оборудование, строятся мастерские и общежития для профильных СПО. Выстраивается сотрудничество с индустриальными партнерами для организации целевого набора и производственной практики. Учебные учреждения и предприятия участвуют в федеральном проекте «Профессионалитет».

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут отметила положительные результаты Пермского края в развитии агропромышленного комплекса. По ее данным, сельхозпроизводство в регионе выросло в прошлом году на 3%, что выше среднероссийского показателя. Отдельно госпожа Лут отметила рост экспорта аграрной продукции с территории Пермского края – этот показатель увеличился на 14% по итогам прошлого года.