В Орске начальник управления ЖКХ наказан за ненадлежащее содержание дорог

Прокуратура Советского района Орска проверила исполнение законодательства о дорогах и дорожной деятельности. Об этом сообщили в прокуратуре Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Проверка показала, что на участках автомобильных дорог по улицам 1 Мая и Крайней, Вокзальному шоссе и Орскому проспекту имеются множественные дефекты асфальтового полотна.

«Прокуратурой района руководителю УЖКДХТ администрации Орска внесено представление. В настоящее время принимаются меры для ремонта дорог»,— проинформировали в надзорном ведомстве.

Кроме того, к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения» привлечен начальник подразделения органа местного самоуправления. Его оштрафовали на 20 тыс. руб.

Алексей Алексеев