Mars снял с производства шоколадки «Коркунов» и Dove

Принадлежащая Mars Одинцовская кондитерская фабрика сняла с производства шоколадные плитки «Коркунов» и Dove. Об этом в компании сообщили РБК.

Шоколадки перестанут производить с 1 января. В компании рассказали, что цель снятия продукции с производства — «оптимизация бизнес-модели и максимально эффективное использование имеющихся ресурсов». Фабрика планирует сфокусироваться на производстве шоколадных конфет и мини-плиток Dove Promises и «Коркунов Pure Choco».

24 июля ретейлер X5 приостановил закупку части продукции российской «дочки» Mars: Snickers, Twix, Bounty, Mars, Milky Way, «Коркунов», драже M&Ms и Skittles и жевательную резинку Orbit, Eclipse, Wrigley’s. Ретейлер назвал причиной несоответствие предложенных поставщиком условий закупки «принципам справедливого ценообразования». Продукцию планируется заменить аналогами.