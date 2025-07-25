При строительстве участка федеральной трассы М-12 через Урал использовались передовые отечественные технологии

Компания «Газпромнефть — Битумные материалы» поставила битумные материалы для строительства нового участка трассы М-12 «Восток» от Ачита (Свердловская область) до Дюртюлей (Башкортостан), сообщили в компании.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Газпромнефть – Битумные материалы» Фото: пресс-служба «Газпромнефть – Битумные материалы»

Высокотехнологичные вяжущие материалы для строительства были созданы с использованием объемного метода проектирования асфальтобетонного покрытия. При разработке учли требования к транспортным нагрузкам и рекомендованные эксплуатационные температуры дорожного полотна. Применение битумной эмульсии поспособствует лучшему скреплению слоев дорожного покрытия и продления его срока службы.

Генеральный директор предприятия «Газпромнефть — Битумные материалы» Станислав Овчинников отметил, что битум компании использовался при строительстве каждой третьей дороги в России, включая объекты, такие как трассы М-11 «Нева», М-4 «Дон» и М-1 «Беларусь», другие участки М-12 «Восток».

«Высокая интенсивность движения на таких скоростных дорогах предъявляет повышенные требования к качеству материалов и долговечности дорожных покрытий. Для этого у нас есть собственная научная поддержка. Для российских дорог в нашем Научно-исследовательском центре разрабатываются рецептуры вяжущих, адаптированные под климатические условия региона и интенсивность движения», — сказал Овчинников.

Напомним, 16 июля президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции вместе с врио губернатора Свердловской области Денисом Паслером и вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным открыл движение по скоростному участку трассы М-12 «Восток» Дюртюли — Ачит. Протяженность участка составила более 275 км — автомагистраль свяжет Санкт-Петербург и Москву с Екатеринбургом. В 2026 году трассу планируют продлить до Тюмени и в дальнейшем — до Владивостока.

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