Таксист отговорил жительницу Верхнеуральска от поджога Дома культуры

В Верхнеуральске 18-летняя местная жительница хотела поджечь городской Дом культуры после давления от мошенников. Подвозивший ее до учреждения таксист рассказал об этом полицейским, и они предотвратили преступление, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Изначально злоумышленники пытались заставить горожанку перечислить им крупную сумму денег, действуя по обычной схеме. Жительнице позвонил «курьер» из службы доставки цветов и сказал, что ей прислали букет. Для его получения необходимо было указать код из сообщения. Когда девушка назвала его, с ней связались якобы сотрудник службы безопасности и специалист Росфинмониторинга, а после и следователь через мессенджер. Под давлением она перевела мошенникам 800 тыс. руб.

Когда у местной жительницы не осталось средств, аферисты убедили ее купить пять литров бензина и ждать указаний у Дома культуры. Девушка поехала туда на такси. Водитель заметил ее странное поведение и разговоры по телефону. Извозчик обратился к местным полицейским за помощью, и они смогли предотвратить преступление. Таксиста планируют поощрить за проявленную бдительность.

Виталина Ярховска