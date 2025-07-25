В Самаре спасли застрявшую в ограде детского сада косулю

Вчера, 24 июля, в комитет охоты и рыболовства от администрации детского сада №5, расположенного на ул. Осипенко, 10 в Самаре, поступило сообщение о косуле, застрявшей в ограждении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Куликов, Коммерсантъ Фото: Виктор Куликов, Коммерсантъ

Как сообщили в комитете охоты и рыболовства, прибывшие на место сотрудники ведомства и ГКУ СО «Управление охотничьих и водных биологических ресурсов» приняли меры по освобождению животного.

После осмотра косуля была выпущена на свободу в лесопарковую зону Волжского района.

Алексей Алексеев