В Самаре спасли застрявшую в ограде детского сада косулю
Вчера, 24 июля, в комитет охоты и рыболовства от администрации детского сада №5, расположенного на ул. Осипенко, 10 в Самаре, поступило сообщение о косуле, застрявшей в ограждении.
Фото: Виктор Куликов, Коммерсантъ
Как сообщили в комитете охоты и рыболовства, прибывшие на место сотрудники ведомства и ГКУ СО «Управление охотничьих и водных биологических ресурсов» приняли меры по освобождению животного.
После осмотра косуля была выпущена на свободу в лесопарковую зону Волжского района.