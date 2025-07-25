Тела погибших при крушении Ан-24 извлечены из-под обломков

Следователи извлекли из-под обломков тела погибших при крушении самолета Ан-24 в Амурской области, сообщили «РИА Новости» в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» разбился 24 июля при выполнении рейса Хабаровск—Благовещенск—Тында. На борту находились 42 пассажира и 6 членов экипажа. Горящие обломки самолета обнаружили в 15 км от аэропорта Тынды на склоне горы. Все пассажиры погибли.

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин утром 25 июля сообщил, что родственников погибших привезли к месту крушения. По его словам, тела погибших лежали в 200 м друг от друга.

Минтранс сообщал, что затраты на перевозку тел к местам захоронений возьмет на себя авиакомпания «Ангара». Перевозку родственников погибших в Тынду и обратно готовы оплатить «Аэрофлот», «Аврора», NordWind, NordStar и S7.

Полина Мотызлевская