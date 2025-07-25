За первое полугодие в Свердловской области пропали 85 человек

В Свердловской области за первое полугодие зарегистрировано 85 случаев исчезновения людей, включая восемь детей, сообщил на пресс-конференции заместитель начальника ГУ МЧС по Свердловской области Антон Зацепин. По его словам, это в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Перечицкий, Коммерсантъ Фото: Андрей Перечицкий, Коммерсантъ

Большинство пропавших было найдено спасателями в первые сутки. Двух человек пока не обнаружили.

Антон Зацепин отметил, что по статистке чаще всего пропадают люди пожилого возраста, особенно грибники и ягодники. Перед выходом в лес спасатели советуют изучить местность, найти близлежащие железнодорожные пути, дороги и линии электропередачи, сообщить родственникам о планах, надеть одежду ярких цветов и взять набор для выживания.

Клинический психолог филиала «Детство» Свердловской областной клинической психиатрической больницы Юлия Малафеева рассказала, почему подростки подвержены идее уйти из дома. По ее словам, в этом возрасте дети испытывают внутреннее напряжение и перепады настроения. В основном такие случаи происходят в неблагополучных семьях, где ребенку не достается должного внимания.

Виктория Биц