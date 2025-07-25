В Башкирии чиновники потратят до 2 млн рублей на медовницы, стопки и ножи

ГКУ «Хозяйственное управление” Башкирии (относится к управлению делами главы республики) ищет поставщика сувенирных ножей, медовниц и стопок. Начальная максимальная цена закупки — 2 млн руб. Ее профинансируют из республиканского бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Балыкова, Коммерсантъ Фото: Наталья Балыкова, Коммерсантъ

Исполнитель обязан изготавливать изделия по заявкам заказчика в течение 15 рабочих дней.

Самое дорогое изделие — латунная медовница с крышкой и ложкой. Она закупается за 45,7 тыс. руб. Нож из легированной стали с рукояткой из дерева ценных пород оценен в 19,4 тыс. руб. Подарочная латунная стопка в виде гильзы поставляется по цене не выше 8,1 тыс. руб.

В апреле «Хозяйственное управление» уже закупало такие сувениры. Стоимость контракта составила 1,5 млн руб., он был заключен со Златоустовским заводом оружейных специализированных сталей.

Наталья Балыкова