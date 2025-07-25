Нижегородский муниципалитет получил предостережение из-за свалок и карьеров

Россельхознадзор выдал предостережение администрации Воскресенского муниципального округа Нижегородской области из-за свалок и карьеров на землях сельхозназначения. Предостережение выдано по итогам выездного обследования двух земельных участков общей площадью более 13 га.

Во время проверки выяснилось, что 2,5 тыс. кв. м занято карьерами. Еще на 7 тыс. кв. м находятся свалки твердых коммунальных отходов. Остальная площадь участков зарастает сорняками.

В сельскохозяйственной деятельности земельные участки не используются.

Андрей Репин