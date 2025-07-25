Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о преимуществах такого способа вложения средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УК «Красный мост» Фото: Пресс-служба УК «Красный мост»

Несмотря на небольшую корректировку ключевой ставки и сохраняющийся тренд на ее снижение, в девелопменте все популярнее становятся альтернативные инструменты инвестиций. Особенно это касается элитной жилой недвижимости. В Санкт-Петербурге, к примеру, спрос на высокобюджетные объекты в историческом центре стабильно превышает предложение, что, по данным экспертов NF Group, в 2024 году привело к росту цен более чем на четверть. А по итогам первого квартала 2025 года цена достигла 1,15 млн руб. за квадратный метр. Дефицит качественных предложений способствует сохранению маржинальности проектов, и все чаще такие метры покупают через фонды.

В отличие от традиционных ЗПИФ недвижимости, ориентированных на арендный доход, комбинированные фонды позволяют инвесторам участвовать в проектах на этапе строительства, зарабатывая на росте стоимости активов. Эксперты управляющей компании «Красный мост» отмечают, что этот фонд нацелен не просто на привлечение средств, а скорее на поддержку продаж. Планируется выкупить 35 топовых лотов в проекте «Евгеньевский», а это лучшие объекты в квартале deluxe в Петербурге, и создать доходность за счет их переоценки. Так, на старте продаж для розничных клиентов стоимость составит 1,1 млн руб. за метр, тогда как для фонда девелопер предлагает 750 тыс. руб. за «квадрат».

Фонд позволит застройщику привлекать финансирование под минимальные ставки, вплоть до 0,1% годовых при полном наполнении эскроу-счетов. А для инвесторов это возможность войти в проект класса deluxe на ранней стадии, когда цены ниже, но потенциал роста выше. Эксперты отмечают, что благодаря приложению УК «Красный мост» фонд доступен из любой точки России.

Светлана Бардина