Саратовчанку наказали колонией за мошенничество на 3 млн и объявили в розыск

В Калининском районе Саратовской области суд вынес приговор в отношении 54-летней местной жительницы по уголовному делу о мошенничестве при получении выплат на сумму более 3 млн руб. (чч. 3, 4 ст. 159.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, с июня 2017 года по март 2025 года фигурантка трижды обращалась в отдел ЗАГС, чтобы получить свидетельства о рождении детей, которых она фактически не рожала. Женщина предоставляла сотрудникам специализированных государственных органов документы, на основании которых ей необоснованно выплатили их бюджета в качестве пособий на детей в общей сложности более 3 млн руб., в том числе средства маткапитала.

По решению суда фигурантка получила три года исправительной колонии общего режима. На оглашении приговора она не присутствовала, поэтому ее объявили в розыск.

Павел Фролов