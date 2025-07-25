В Самарской области открыли новый детский палаточный лагерь «Ярче»

В четверг, 24 июля, в селе Покровка сельского поселения Звезда Безенчукского района торжественно открыли детский лагерь палаточного типа «Ярче». Об этом сообщает министерство туризма Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Образовательно-туристический проект — лагерь «Ярче» — предназначен для детей от 8 до 14 лет. Участники смогут познакомиться с основами водного туризма, экологии, истории и культуры региона. Летний кемпинговый лагерь с проживанием и активным отдыхом рассчитан на 48 детей. Они могут воспользоваться возможностью пройти путь водного туристического маршрута «Малая Жигулевская кругосветка» по реке Чапаевка. Концепция лагеря — «без гаджетов», что позволяет детям отдохнуть от цифровой среды и почувствовать единение с природой.

Лагерь «Ярче» открыт в рамках реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Руфия Кутляева