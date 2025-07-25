Зарубежные СМИ: К чему приведет слияние Paramount Global и Skydance Media?

Американские власти одобрили слияние Paramount Global и Skydance Media. В результате появится новая компания New Paramount с оценкой на уровне $28 млрд. Эта сделка стала причиной раскола в политических кругах США, демократы увидели в объединении активов угрозу независимости прессы. Ведущие мировые СМИ рассуждают, что теперь ждет американские медиа. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Illustration / File Photo / Reuters Фото: Dado Ruvic / Illustration / File Photo / Reuters

В результате слияния Skydance — одна из ведущих независимых студий Голливуда — получит контроль над киностудией Paramount Pictures и популярным подростковым телеканалом Nickelodeon. В пакет также входят MTV, Comedy Central, стриминговые сервисы, телеканалы в Великобритании, Австралии, Индии и Аргентине. Но ключевой актив — крупная сеть CBS News. По условиям сделки Skydance должна внести существенные изменения в вещание телеканала, отмечает СNBC. Программный контент новой структуры будет включать разнообразие точек зрения по политическому и идеологическому спектру. Также Skydance пообещала не вводить программы по равенству и инклюзивности.

Дональд Трамп неоднократно обвинял CBS News в либеральной предвзятости и публикации фейковых новостей, напоминает Reuters. Совсем недавно Paramount пришлось заплатить президенту $16 млн за прекращение иска, который Трамп подал из-за монтажа интервью в программе «60 минут». Он утверждал, что материал был отредактирован так, чтобы представить его оппонента Камалу Харрис в выгодном свете.

Слияние медиакорпораций было одобрено всего через несколько дней после этого крупного транша. Демократы заявили в Сенате, что это отдает худшей формой коррупции. Единственным представителем от этой партии в Федеральной комиссии по связи была Анна Гомес, которая голосовала против сделки, настаивая на том, что она поставит под угрозу независимость новостного подразделения. Но голоса двух других комиссаров-республиканцев перевесили. Они посчитали, что выплаты Трампу и это соглашение не связаны друг с другом.

Издание Deadline пишет, что Paramount выбрала капитуляцию вместо мужества, и это темная глава в долгой и нарастающей истории злоупотреблений, которые угрожают свободе прессы в Америке. Тем временем Дэвид Эллисон, который станет главным исполнительным директором New Paramount, представил план развития объединенной компании, пишет Bloomberg. Он пообещал увеличить список фильмов, снятых для кинотеатров, а также продолжать развивать популярные сериалы, такие как «Йеллоустоун» и «Губка Боб Квадратные Штаны». Первым проектом станет новый контракт на съемки прибыльной франшизы «Южный парк». Глава будущей компании намерен влить в бизнес существенный капитал и обновить технологии, чтобы конкурировать с потоковыми сервисами, такими как Netflix.

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