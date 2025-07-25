Под Уфой откроют кондитерское производство за 136,5 млн рублей

В Иглинском районе откроют производство хлебобулочных и кондитерских изделий. Соответствующий проект представил учредитель ООО «Вкусный мир» Рафаэль Загидуллин на заседании «Инвестчаса» с участием главы Башкирии Радия Хабирова.

Общий объем инвестиций в проект — 136,5 млн руб.

Инвестор построит технологический комплекс площадью около 4 тыс. кв. м, главной задачей которого будет «обеспечение торговых точек качественной кондитерской продукцией», отметили в пресс-службе главы региона. Будет создано 61 рабочее место.

Проект получил статус приоритетного. Администрация Иглинского района окажет помощь в оформлении аренды земельного участка.

ООО «Вкусный мир» зарегистрировано в январе этого года в Уфимском районе. Уставной капитал компании — 10 тыс. руб.

Венера Хисамова