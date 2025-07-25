обновлено 12:48
Архиепископ Соликамский и Чусовской оставил должность
Архиепископ Соликамский и Чусовской Зосима покинул свой пост в связи с 75-летием. Временно управляющим Соликамской епархией назначен глава Пермской митрополии, митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий. Такое решение принял прошедший 24 июля Священный Синод РПЦ.
«Синод постановил почислить архиепископа Соликамского и Чусовского Зосиму на покой, определив ему местом пребывания город Москву», - сообщается в решении.
Фото: Соликамская епархия РПЦ
Архиепископ Зосима руководил Соликамской и Чусовской епархиями с октября 2016 года.