Архиепископ Соликамский и Чусовской оставил должность

Архиепископ Соликамский и Чусовской Зосима покинул свой пост в связи с 75-летием. Временно управляющим Соликамской епархией назначен глава Пермской митрополии, митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий. Такое решение принял прошедший 24 июля Священный Синод РПЦ.

«Синод постановил почислить архиепископа Соликамского и Чусовского Зосиму на покой, определив ему местом пребывания город Москву», - сообщается в решении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Соликамская епархия РПЦ Фото: Соликамская епархия РПЦ

Архиепископ Зосима руководил Соликамской и Чусовской епархиями с октября 2016 года.