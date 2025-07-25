На месте обрушения дома на Блинова в Саратове развернули оперативный штаб

На месте обрушения части многоквартирного дома на ул. Блинова в Саратове развернули оперативный круглосуточный штаб. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

По словам главы региона, в ближайшее время заработает специальная горячая линия. Получить помощь можно по номерам: 8 937 225 57 12; 8 (8452) 63 33 73.

Господин Бусаргин назвал главной задачей на данный момент оперативное проведение поисково-спасательных работ и оказание помощи всем пострадавшим. В усиленном режиме работают медицинские службы.

Кроме того, губернатор потребовал поскорее обследовать дом на предмет угрозы дальнейшего обрушения. Администрация Саратова, как добавил Роман Бусаргин, организовала для жителей указанного дома пункты временного размещения.

Напомним, трагедия произошла сегодня, 25 июля. Предварительной причиной обрушения части жилого дома на ул. Блинова стала утечка газа. К сожалению, погибли люди.

Павел Фролов