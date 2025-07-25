В Набережных Челнах началась расчистка реки Мелекески за 318,8 млн рублей

В Набережных Челнах начались работы по расчистке реки Мелекески, общая их стоимость составит 318,8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Росводресурсов.

Комплексное оздоровление участка реки длиной 3,1 км запланировано на 2025–2027 годы. На данном этапе уже проведены подготовительные работы: очищена территория от кустарников и камыша, созданы карты намыва. В рамках основного этапа планируется удалить около 796,5 тыс. куб. м донных отложений. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Вода России» и нацпроекта «Экологическое благополучие».

Заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов Наталия Сологуб отметила, что оздоровление Мелекески важно из-за ее рекреационного значения. Река протекает через Набережные Челны, и ее берега популярны у местных жителей. На набережной расположены спортивные и развлекательные учреждения, торговый центр и кафе.

Влас Северин