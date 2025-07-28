Инвестпроект расширения производства «ОДК-Пермские моторы» подорожал втрое

Статуса приоритетного инвестиционного проекта сохранен за инициативой по развитию производства лопаток турбины для увеличения выпуска промышленных газотурбинных двигателей. Ее реализует АО «ОДК-Пермские моторы». Согласно изменениям, общий объем инвестиций в проект составит чуть более 5 млрд руб. Ранее на реализацию предприятию требовалось 1,6 млрд руб. Завершить инвестпроект планируется в 2027 году, на два года позже, чем планировалось ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В рамках проекта предприятие планирует построить новый производственный корпус, установить оборудование. Результатом проекта ожидается повышение эффективности производства и увеличение объема выпуска газотурбинных двигателей.

АО «ОДК — Пермские моторы» производит двигатели для гражданской авиации, а также промышленные газотурбинные установки для электростанций и транспортировки газа. В производственной линейке предприятия — двигатели семейства ПС-90А. Завод также осваивает серийное изготовление ПД-14 для среднемагистрального самолета МС-21. Кроме того, «ОДК-ПМ» будет изготавливать газогенератор для двигателя ПД-8, которым планируется оснащать импортозамещенную версию самолета «Сухой Суперджет». Документы бухгалтерского баланса АО не публикуются с 2018 года.