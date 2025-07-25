В Перми строительство детской железной дороги оценили в 2,3 млрд рублей

Проект строительства детской железной дороги в Перми сохранил статус приоритетного инвестиционного. Согласно плану проекта, общий объем инвестиций составит более 2,3 млрд руб. Завершить строительство объекта планируется в 2032 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Власкина, Коммерсантъ Фото: Маргарита Власкина, Коммерсантъ

О строительстве детской железной дороги в Перми стало известно в апреле 2022 года. Проектом создания малой магистрали предусмотрено строительство узкоколейной экскурсионной железной дороги и учебно-экспозиционного центра с музеем и уникальным круговым депо — по подобию круговых депо железных дорог XIX века.

Детскую дорогу длиной около 4 км планируется расположить вдоль Камы. Однопутный участок будет проложен от станции Пермь I до Мотовилихи через остановочный пункт «Набережная». На первом этапе обучаться на ДЖД смогут 950 детей. При этом детская дорога может быть включена в туристические маршруты Перми.