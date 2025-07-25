Следствие возбудило дело после обрушения части жилого дома на Блинова в Саратове

Следственный отдел по Ленинскому району Саратова возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в связи с обрушением части жилого дома (ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Согласно предварительным сведениям, сегодня днем, 25 июля, произошел хлопок бытового газа в многоквартирном доме № 2 на ул. Блинова, из-за чего обрушились верхние этажи здания. Погибли несколько человек. На месте работают спасатели, разбирая завалы, под которыми могут находиться люди.

На место происшествия выехали губернатор Роман Бусаргин, прокурор Ленинского района Константин Байкулов, следственно-оперативная группа. Начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин поставил на личный контроль ход расследования уголовного дела.

Павел Фролов