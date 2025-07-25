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Азербайджан выдал Узбекистану человека, оскорбившего президента Мирзиёева

Азербайджан выдал Узбекистану мужчину, которого объявили в розыск за оскорбление президента республики Шавката Мирзиёева. Об этом сообщила азербайджанская Генпрокуратура.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Фото: пресс-служба президента РФ

Речь идет о гражданине Узбекистана Амонбеке Юсупове 1982 года рождения. Он обвиняется в «унижении чести и достоинства президента». При этом в пресс-релизе не уточняется, как именно мужчина оскорбил господина Мирзиёева. По данным Генпрокуратуры, его нашли и задержали в Азербайджане в апреле.

Выдача господина Юсупова Ташкенту состоялась в рамках сотрудничества между силовыми структурами двух стран. В сопровождении специального конвоя его доставили на родину.

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