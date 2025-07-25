«Русское поле», «Муравьи» и «Рыжая Соня»

На предстоящей неделе в Челябинске пройдет певческий фестиваль, джазовый концерт и выступление мужского хора из Карели. Можно будет посмотреть спектакли о трудной жизни в 1990-е годы и психологической самопомощи. Также в городе работают выставки, на которых можно увидеть работы уральских художников. В прокат кинотеатров выходят фэнтези и мелодрама, а в Саду победы под открытым небом показывают «Самую обаятельную и привлекательную».

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Фестиваль

26 июля на площадке возле Торгового центра в Челябинске пройдет второй всероссийский певческий фестиваль «Русское поле». Мероприятие соберет более 400 исполнителей со всей страны. В числе участников — челябинский камерный хор имени Валерия Михальченко, хор московского Сретенского монастыря и камерный хор сочинского концертно-филармонического объединения. Также выступят мужской камерный хор Карельской государственной филармонии и хоровая капелла Республики Башкортостан имени Тагира Сайфуллина. Среди коллективов из других городов — мужской хор «Русские певчие» из Екатеринбурга, магнитогорская государственная академическая хоровая капелла и камерный хор «Contento» магнитогорского концертного объединения. Стоимость билета – 250 руб. 6+

Концерты

27 июля в зале камерной и органной музыки «Родина» выступит мужской хор Карельской государственной филармонии. В программе — произведения современных композиторов и обработки песен. В исполнении хора прозвучит кантата Алексея Вискова «Господи, я верую» на стихи Сергея Есенина. Также будут представлены «Размышления» Романа Меремукова, цикл из семи частей на стихи Роберта Рождественского, «Песни любви» Владимира Беляева, основанные на поэзии древнего Востока. Прозвучат песни Владимира Высоцкого, Александры Пахмутовой и Николая Добронравова. Стоимость билетов — от 400 руб. до 1 тыс. руб. 6+

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31 июля в зале камерной и органной музыки «Родина» ансамбль челябинского джазового гитариста и руководителя коллектива «Уральский диксиленд Игоря Бурко» Валерия Сундарева представит программу «Лунная река», посвященную Нэту Кингу Коулу и его эпохе. В состав квартета входят сам гитарист и вокалист Валерий Сундарев, Станислав Бернштейн играет на контрабасе, Константин Щеглов — на фортепиано, вокалистка Мария Болотина. На концерте исполнят известные произведения из репертуара Нэта Кинга Коула, а также оригинальные джазовые версии песен группы The Beatles. Стоимость билетов — от 400 руб. до 1 тыс. руб. 6+

Выставки

30 июля в Челябинском центре искусств откроется выставка «Космос Александра Косминского». На ней будут представлены живописные работы художника. Александр Косминский (1947-2024) специализировался на пейзажах. Его картины запечатлевают красоту Алтая, Таганая, Ицыла, озера Тургояк и реки Белой. Экспозиция будет работать до 24 августа. Вход свободный. 6+

До 3 августа в Челябинском центре искусств также будет работать выставка «Картинки в пути», на которой представлены иллюстрации художниц Ани и Вари Кендель. Сестры, работающие в жанре книжной иллюстрации, завоевали признание как в России, так и за ее пределами. В экспозиции есть их графические работы из различных серий, включая «Полярный Урал», «Таганайский блокнот», «Златоуст», «Байкальская», «Деревенская» и «Лесная». Вход свободный. 6+

До 3 сентября в фойе публичной библиотеки в Челябинске можно ознакомится с персональной выставкой Сергея Юдичева «50 метров жизни». Экспозиция включает работы в стилях абстракционизма, символизма и сюрреализма, выполненные в различных техниках: живопись маслом, рельеф по дереву, чеканка и линогравюра. Выставка исследует трансформацию материала и мысли. Обычная фанера благодаря мастерству художника становится арт-объектом с глубокими личными и универсальными смыслами. Вход свободный. 12+

Спектакли

29 июля в театральном пространстве Свободы Алексея Тетюева покажут спектакль «Муравьи». Это постановка о жизни семьи в 1990-е годы, когда бедность, безработица и алкоголизм стали частью повседневности. Герои сталкиваются с возвращением солдат из Афганистана, которые не могут адаптироваться к мирному существованию. Несмотря на тяжелые обстоятельства, детская любовь и прощение становятся важными темами. Взрослые персонажи пытаются сохранить человечность в условиях политических конфликтов и личных трудностей. Стоимость билетов – от 550 до 800 руб. 16+

30 июля в «mini театре» состоится показ спектакля «Плотник». Авторы предлагают зрителям задуматься о самопомощи и внутренней силе. Спектакль показывает, как, несмотря на кажущуюся незначительность, личные усилия могут стать опорой в трудные времена. В центре сюжета — образ метафорического шалаша, который главный герой пытается починить, несмотря на глобальные проблемы. Переходя от одной задачи к другой, герой начинает восстанавливать утраченные границы и находить внутренний покой. Стоимость билета – от 800 до 900 руб.

Кино

На летней сцене в Саду победы 27 июля состоится показ фильма «Самая обаятельная и привлекательная» 1985 года. Инженер Надя Клюева, посвящающая себя работе и почти не имеющая личной жизни, сталкивается с неожиданным поворотом. В автобусе она встречает свою одноклассницу Сусанну, которая теперь работает социологом на заводе бытовых кондиционеров. Сусанна, заметив одиночество Нади, решает помочь подруге обрести счастье. Используя свой профессиональный опыт, она разрабатывает научный план для улучшения личной жизни Нади. Этот метод включает анализ данных и практические эксперименты, направленные на расширение круга общения и поиск потенциальных партнеров. Вход свободный. Кинопоказ может быть отменен в связи с неблагоприятными погодными условиями. 18+

31 июля в прокат кинотеатров в Челябинке выйдет фэнтези «Рыжая Соня». Соня, последний воин своего народа и хранительница магии, становится пленницей войск императора Дрейгана. Он отправляет ее на арену гладиаторов. Там Соня вынуждена участвовать в жестоких боях. Чтобы вернуться к свободе и продолжить борьбу за свой народ, ей предстоит пройти через множество поединков и испытаний. 18+

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Также с 31 июля в кинотеатрах можно будет посмотреть фильм «Письма о любви» с Пирсом Броснаном и Хеленой Бонем Картер в главных ролях. Это история встречи Ника и Изабель, между которыми сразу возникает глубокая связь — будто они знали друг друга всю жизнь. Первое свидание, закат над океаном, стихи. Но они — чужие люди. Изабель только что вышла замуж за нелюбимого, а Ник не в силах отпустить прошлое. У них есть лишь несколько часов перед расставанием. 18+

Василий Агафонов