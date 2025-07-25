В Саратове спасатели разбирают завалы в 10-этажке на Блинова, где погибли люди

Спасатели приступили к разбору завалов в 10-этажном доме № 2 на ул. Блинова в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Согласно предварительным сведениям, там произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения, что привело к обрушению части здания. К сожалению, погибли три человека, разрушился угловой подъезд с 7 по 10 этажи.

На месте происшествия работают более 20 специалистов МЧС, кинологи и восемь единиц техники. Проводится также эвакуация жильцов.

Павел Фролов