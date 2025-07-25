В Ульяновске мошенники используют в качестве курьеров пожилых людей

Следственные органы полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере (ч.3 ст.159 УК РФ, до 6 лет лишения свободы), совершенного в отношении жительницы Заволжского района Ульяновска, сообщило в пятницу УМВД по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Балыкова, Коммерсантъ Фото: Наталья Балыкова, Коммерсантъ

Полиция установила, что жительнице Заволжского района позвонил мошенник, представившийся курьером службы доставки, и попросил продиктовать номер пришедшего ей SMS-сообщения «для получения посылки», что она и сделала. После этого с женщиной связались псевдо-представители различных госструктур, сообщившие о якобы взломе личного кабинета на Госуслугах и необходимости перевода ее сбережений «на безопасные счета», которые на самом деле являются счетом мошенников. Пострадавшая поверила и перечислила через банкомат на указанный счет 1,1 млн руб.

Накануне, как сообщает полиция, по аналогичной схеме стали жертвами телефонных мошенников еще три пожилых жительницы Ульяновска, только на этот раз сначала мошенники представлялись операторами связи, предлагали сменить тариф, сообщив «оператору» персональные данные. После этого женщин пугали псевдо-сотрудники военной прокуратуры, обвиняя «в пособничестве иностранным террористам», а следом звонили мошенники, представлявшиеся юристами и сотрудниками правоохранительных органов, убеждая пострадавших в необходимости «задекларировать» хранившиеся дома личные сбережения и перевести их на «безопасные счета». Три пенсионерки отдали курьерам более 2,6 млн руб. наличными. Во всех трех случаях деньги были переданы пенсионерками «инкассаторам», которые тоже оказались пожилыми пенсионерами. Причем одна из «курьеров» призналась заявительнице, что родилась в 1939 году и «является спецагентом правоохранительных органов».

Как пенсионеры стали пособниками мошенников, еще предстоит выяснить следователям в ходе расследования трех уголовных дел о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Всего, исходя из сообщений УМВД, за минувшую неделю жителя Ульяновской области отдали мошенникам около 7,3 млн руб.

Андрей Васильев