Совфед одобрил закон о новых основаниях для лишения российского гражданства

Совет федерации одобрил закон о расширении перечня оснований для лишения приобретенного российского гражданства. Документ добавляет в текущий список преступления по более чем 20 составам 14 статей Уголовного кодекса.

Поправки в закон «О гражданстве» были внесены на рассмотрение 25 июня группой из 352 депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Проект предлагал добавить в перечень преступления по восьми статьям УК, среди них — публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма (ч.1 ст. 205.2 УК), а также насильственные действия сексуального характера (ч. 3–5 ст. 132 УК). В таком виде документ приняли в первом чтении 8 июля, это расширило перечень оснований до 72 пунктов.

Ко второму чтению депутаты предложили добавить в законопроект еще девять составов по статьям УК, в их числе — убийство (ст. 105 УК), развратные действия в отношении лица, достигшего 12 лет (ч. 2-3 ст. 135 УК) и др.

Полина Мотызлевская