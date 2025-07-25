В Саратове на Блинова при обрушении части дома погибли люди, проводится проверка

Прокуратура Ленинского района Саратова приступила к проверке по факту обрушения части многоквартирного дома. Соответствующее поручение дал прокурор региона Сергей Филипенко, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно предварительным сведениям, сегодня, 25 июля, произошел хлопок газовоздушной смеси в многоквартирном доме № 2 на ул. Блинова, что привело к обрушению части здания. К сожалению, погибли люди. Их количество пока не уточняется.

На место происшествия выехал прокурор района Константин Байкулов. Надзорное ведомство поставило на контроль выяснение всех обстоятельств случившегося и соблюдение жилищных прав жильцов.

По данным Telegram-канала «Пул Z 64», к дому № 2 прибыли все необходимые экстренные службы. Туда направился также губернатор Роман Бусаргин.

Павел Фролов