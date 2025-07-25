Татьяна Овсиенко, «Выжить в офисе», «Ищу человека» и «На Рахате»

В ближайшую неделю в Уфе выступит Татьяна Овсиенко, актеры The Театр научат как «Выжить в офисе», а в кинотеатрах состоятся несколько премьер. Любителей собак завтра ждут в Уфимском амфитеатре на мероприятии «Ищу человека», а ценителей бань — в парке Кашкадан на фестивале «На Рахате».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Татьяна Овсиенко

Фото: Александр Жданов, Коммерсантъ Певица Татьяна Овсиенко

Фото: Александр Жданов, Коммерсантъ

Концерты

31 июля в ресторане «Максимилианс» выступит Татьяна Овсиенко. Ее дебют состоялся в легендарной группе «Мираж» в конце 1980-х годов. С 1991 года начала сольную карьеру, став одной из самых известных певиц России и всего СНГ. Ее хиты «Капитан», «Женское счастье», «Колечко», «Дальнобойщик», «За розовым морем», «Школьная пора» и многие другие вошли в золотой фонд российской популярной музыки.

В тот же вечер, 31 июля, на теплоходе «Чайка» состоится музыкальный вечер-круиз «Кичке сэяхэт». На палубе выступят артисты татарской и башкирской эстрады: Ринат Рахматуллин, Ирек Нугуманов, Ильнар Гильманшин, Инсаф Галимов.

Спектакли

26 июля в The Театр — спектакль «Выжить в офисе». Все начинается невинно: для поднятия командного духа коллеги проходят «веселый» квест. Но внезапно веселье прерывается... И остается главный вопрос — выживет ли команда в этом корпоративном хаосе?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Кино

В кинотеатрах Уфы — несколько премьер.

Комедийный боевик «Взвести курки». Рэю много лет вполне удавалось быть одновременно киллером и примерным семьянином. Но как только он решил завязать с криминалом, в мафиозных кланах происходят определенные перестановки. Теперь за головой Рэя объявлена охота. Пришло время раскрыть правду жене, хотя, как оказалось, и она хранила от супруга парочку секретов. В ролях: Кевин Джеймс, Кристина Риччи, Луис Гусман, Джои Диаз, Мелисса Лео и другие.

Ужасы «Заклятие монахини». Молодую девушку помещают в особое учреждение, где исследуются люди, которые сталкивались с потусторонними силами. Но тайна новой посетительницы оказывается страшнее того, что скрывают обитатели этого места. В ролях: Валентина Мас, Рэймонд Э. Ли, Пачи Лукас, Джулия Крайзельбурд и другие.

Ужасы «Одержимые: Наследие дьявола». После смерти отца, бросив двух братьев, Грэм уехал с семейной фермы, жил один и пытался пережить произошедшее. Мужчине приходится вернуться в отчий дом, когда он узнает, что младший брат страдает от той же странной болезни на грани одержимости, что мучала и их отца. В ролях: Кристиан Уиллис, Чарльз Коттье, Джон Ноубл, Тоби Уэбстер и другие.

Боевик «Без правил». Сэл по прозвищу Бык, неудачливый профессиональный боксер без карьерных перспектив, внезапно встречает старого друга Винса с криминальным прошлым, который втягивает его в мир подпольных боев с огромными гонорарами. Перспектива легких денег очень быстро оборачивается тяжелыми последствиями и ставит Сэла перед сложным жизненным выбором. В ролях: Шайа Лабаф, Тоби Кеббелл, Джеймс Космо, Аийша Харт и другие.

31 июля в «Артерии» состоится «Кинолекторий» из цикла «Клуб любителей анимации». Участники мероприятия вместе с кинокритиком Сергеем Бархатовым посмотрят и обсудят мультфильм «ВАЛЛ•И».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ

Мероприятия

26 июля в Уфимском амфитеатре на набережной реки Белой пройдет очередная благотворительная акция «Ищу человека». Главная цель — помощь бездомным животным. В программе мероприятия: выступление собак из центра дрессировки, прием и консультации специалистов ветклиник, бесплатная вакцинация против бешенства, льготное чипирование, уроки ответственного и гуманного отношения к животным, креативные мастер-классы для детей, сбор помощи для приютов. Акция будет дополнена развлекательной программой с играми, выступлениями творческих коллективов.

26 и 27 июля в парке Кашкадан состоится масштабный международный фестиваль здоровья и туризма «На Рахате». Гостей ждет насыщенная программа, включающая в себя культурную, спортивную и деловую части, фитнес-программу «В здоровом теле — здоровый дух!», мастер-классы, шоу-программы и многое другое.