МВД: глава колл-центра в Череповце продал на Украину данные 27 тыс. россиян

В Череповце задержан руководитель колл-центра, которого подозревают в передаче персональных данных телефонным мошенникам. Колл-центр обслуживал большое число организаций из разных сфер, включая медучреждения и коммунальные службы. Ежедневно подчиненные подозреваемого принимали тысячи звонков.

«На закрытых интернет-ресурсах злоумышленник обнаружил объявление о желании украинских кол-центров приобрести... сведения о россиянах»,— заявила официальный представитель МВД Ирина Волк. По версии следствия, мужчина начал сотрудничать с преступниками. Он «копировал сведения об обращениях на горячие линии и продавал их за криптовалюту».

«Зарубежным мошенникам были предоставлены сведения о более чем 27 тысячах граждан РФ», — добавила госпожа Волк.

Подозреваемого задержали при участии ФСБ. Возбуждено уголовное дело о незаконном использовании, сборе, передаче компьютерной информации, содержащей персональные данные (ч. 3 ст. 272.1 УК РФ). Фигурант арестован.