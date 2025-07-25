Гонконг выдал ордера на арест и объявил награду за поимку диссидентов-эмигрантов

Полиция национальной безопасности Гонконга выдала ордера на арест 19 активистов протестного движения, в настоящее время проживающих за границей. Об этом сообщает Reuters.

Все 19 человек обвиняются в организации или участии в так называемом «Парламенте Гонконга» — оппозиционной группе, которая, по мнению властей, занимается подрывной деятельностью на территории этого особого административного района Китая. Группа выступает, в частности, за самоопределение Гонконга и, по версии полиции, создает параллельные официальным структуры власти.

В отношении четверых членов «Парламента Гонконга» уже действуют ордера на арест, и за их поимку объявлена награда в HK$1 млн ($127 тыс.). Теперь же награда в HK$200 тыс. ($25 тыс.) объявлена и за задержание еще 15 активистов.

Власти уже призвали оппозиционеров вернуться в Гонконг и добровольно сдаться, обещая, что в этом случае им может быть смягчено наказание.

Виктор Буй