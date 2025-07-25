В Оренбурге закрыли на ремонт подземный переход возле ПО «Стрела»

Подземный пешеходный переход на проспекте Победы в районе ПО «Стрела» закрыт на ремонт с 25 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации Оренбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Пешеходам предложено временно пересекать дорогу по наземному маршруту, для чего установлены знаки и разметка. Подрядчик ООО «Новый Век» начал работы, включающие демонтаж облицовки стен, лестниц и потолка. Затем планируется оштукатуривание и плиточная облицовка стен, укладка гранитных ступеней, побелка потолка, обустройство навесов и восстановление гидроизоляции. Также будет смонтировано новое освещение.

Администрация города просит водителей и пешеходов быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения. Ремонтные работы планируют завершить 1 ноября текущего года.

Андрей Сазонов