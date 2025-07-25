Татарстан вошел в топ-5 регионов по объему кредитования в июне

Татарстан вошел в пятерку лидеров по объему выдач во всех сегментах кредитования в июне, заняв пятое место с показателем 74,96 тыс. кредитов на 27,13 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного Кредитного Бюро.

Всего в июне в России оформили 2,80 млн кредитов на 820,68 млрд руб., что на 1% и 7% больше, чем в мае. Однако в годовом сравнении рынок кредитования продолжает сокращаться: количество выдач упало на 55%, а объем — на 59% по сравнению с июнем 2024 года.

Наибольшую долю в общем объеме кредитования сохраняет ипотека (35%), следом идут кредиты наличными (31%) и автокредиты (16%).

Влас Северин