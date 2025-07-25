Киргизия передала Горному Алтаю трех снежных барсов для укрепления популяции

Кыргызстан передал Республике Алтай трех снежных барсов «в качестве важного шага в деле реинтродукции и укрепления популяции», сообщил председатель кабинета министров — руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев на Международной экологической конференции в Горно-Алтайске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Это не просто символическое действие, а вклад в устойчивость экосистемы Алтае-Саянского региона»,— отметил высокопоставленный представитель правительства Киргизии. Для сохранения биоразнообразия в Центральной Азии он предложил рассмотреть возможность создания трансграничных экологических коридоров с охватом территорий сопредельных стран.

Снежный барс — национальный символ Киргизии. Благодаря мерам государственной поддержки популяция этого хищника в Кыргызстане превышает 500 особей.

Михаил Кичанов