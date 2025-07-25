В Татарстане спустя пять часов отменили режим беспилотной опасности
В 11:11 в Татарстане был отменен режим беспилотной опасности. Он действовал чуть более пяти часов, с 05:53 утра. Информация об этом опубликована в приложении МЧС России.
«Внимание! На территории Республики Татарстан режим „Беспилотная опасность“ снят», — говорится в сообщении.
Всего по данным Минобороны России ночью дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.