В Татарстане спустя пять часов отменили режим беспилотной опасности

В 11:11 в Татарстане был отменен режим беспилотной опасности. Он действовал чуть более пяти часов, с 05:53 утра. Информация об этом опубликована в приложении МЧС России.

«Внимание! На территории Республики Татарстан режим „Беспилотная опасность“ снят», — говорится в сообщении.

Всего по данным Минобороны России ночью дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Влас Северин