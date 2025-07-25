В Москве обновили дизайн схемы метро

В Москве к открытию третьего участка Троицкой линии метрополитена (от «Новаторской» до «ЗИЛа») изменили дизайн схемы столичной подземки. В частности, привычную схему объединили с географической картой. Новый вариант уже размещают на станциях, но участок Троицкой линии на ней пока закрыт желтым информационным стикером. Всего планируется разместить более 38 тысяч схем.

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«Внедрили уникальные решения на основе анализа восприятия изображений,— рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. — Дизайн разрабатывали с учетом обратной связи от пассажиров, а новый подход к созданию навигации позволит москвичам и туристам еще быстрее считывать информацию».

Планируемый к открытию в 2025 году участок Троицкой линии включает четыре станции: «ЗИЛ» и «Крымская» с пересадками на МЦК, «Академическая» с пересадкой на Калужско-Рижскую линию, а также станцию «Вавиловская». К 2030 году на ней появится еще шесть станций: «Сосенки», «Летово», «Десна», «Кедровая», «Ватутинки» и «Троицк».

Согласно стратегии развития Москвы до 2030 года, в столице должны открыться до 40 станций метро. В 2024 году были открыты восемь, включая «Потапово» на Сокольнической линии, и два участка новой Троицкой линии.

Полина Мотызлевская