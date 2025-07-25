ЦБ аннулировал депозитарную лицензию «ГС-Инвест» за нарушение указа президента

Банк России аннулировал лицензию на депозитарную деятельность инвестиционной компании «ГС-Инвест» за нарушение требований указа президента. Сообщение опубликовано на сайте регулятора.

Речь идет об указе «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг». В сообщении не уточняется, какой конкретно пункт указа нарушила компания. При этом дилерская и брокерская лицензии сохраняются.

Указ был подписан в 2023 году на фоне введения санкций США и ЕС с целью защиты национальных интересов и обеспечения финансовой стабильности. Документ ограничивает сделки с российскими ценными бумагами, приобретенными у «недружественного» нерезидента и учет прав на которые «локализован» в России.