ФСБ: в четырех регионах задержаны 19 пособников украинских телефонных мошенников

ФСБ заявила, что пресекла деятельность двух десятков россиян, помогавших мошенникам вымогать деньги у граждан. По версии следствия, преступная группа действовала в Московской, Новосибирской, Томской областях и в Алтайском крае.

По данным спецслужбы, арестованные сотрудничали с украинскими колл-центрами. Задокументирована их причастность к 33 эпизодам телефонного мошенничества и вымогательства на сумму более 200 млн руб., сообщили в ЦОС ФСБ. По месту жительства фигурантов изъяли компьютерную технику и средства связи, денежные средства и криптовалюту, а также наркотики и «дорогостоящие автомобили премиум-класса».

Участникам группы предъявили обвинения в мошенничестве, совершенном организованной группой (ч.3 и ч.4 ст.159 УК РФ), и в участии в преступном сообществе (ч.2 ст.210 УК РФ). Следствие также выявило двух организаторов незаконной деятельности, их будут судить по соответствующей статье (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и за мошенничество (ч.4 ст.159 УК РФ). Под стражу отправлены 19 фигурантов дела.