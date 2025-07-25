АвтоВАЗ уходит в корпоративный отпуск

АвтоВАЗ объявил о корпоративном отпуске с понедельника, 28 июля, до 17 августа 2025 года. За это время планируется обновить оборудование и оснастку завода. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Во время отпуска будут проведены ремонтные работы, обслуживание и модернизация оборудования. Это позволит улучшить условия труда для сотрудников.

Для тех, кто продолжит работу, создадут комфортные условия. На территории завода будут работать столовые, а специальные автобусные маршруты обеспечат доставку сотрудников на место.

Георгий Портнов