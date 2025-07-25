Семьям погибших при крушении Ан-24 выплатят по 5 млн рублей

Родственникам погибших при крушении самолета Ан-24 в Амурской области выплатят по 5 млн руб., сообщил Минтранс. В эту сумму входит выплата от страховой компании, выплата от перевозчика, а также материальная помощь от региональных правительств.

Дополнительные средства направят семьям пассажиров, находившихся в служебной командировке, а также несовершеннолетним детям погибших. Затраты на перевозку тел к местам захоронений возьмет на себя авиакомпания «Ангара». Перевозку родственников погибших в Тынду и обратно готовы оплатить «Аэрофлот», «Аврора», NordWind, NordStar и S7.

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» разбился 24 июля при выполнении рейса Хабаровск—Благовещенск—Тында. На борту находились 42 пассажира и 6 членов экипажа. Горящие обломки самолета обнаружили в 15 км от аэропорта Тынды на склоне горы. Все пассажиры погибли.

Полина Мотызлевская