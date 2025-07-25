Кассационный суд освободил от наказания экс-чиновницу краевого минздрава

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) удовлетворил кассационную жалобу на приговор экс-начальнику финансово-хозяйственного управления (ФХУ) краевого минздрава Марине Баровой. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил защитник госпожи Баровой адвокат Ильдар Салахиев. Ранее Ленинский районный суд признал экс-чиновницу виновной в совершении двух преступлений: по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий) и пункту «в» ч. 3 ст. 286 РФ (превышение полномочий с причинением тяжких последствий). В общей сложности ей было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы со штрафом 400 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марина Барова (справа)

Фото: пресс-служба Ленинского суда Перми Марина Барова (справа)

Фото: пресс-служба Ленинского суда Перми

По словам господина Салахиева, оба эпизода суд переквалифицировал на ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и назначил новое наказание в виде 400 часов обязательных работ. «Поскольку госпожа Барова уже год находится в СИЗО, суд полностью освободил ее от дальнейшего наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности», — подчеркнул адвокат.

Уголовное дело в отношении Марины Баровой было возбуждено в СУ СКР по Пермскому краю в ноябре 2023 года на основании оперативных материалов ФСБ. В окончательном виде ей было предъявлено обвинение в совершении двух преступлений: по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий) и пункту «в» ч. 3 ст. 286 РФ (превышение полномочий с причинением тяжких последствий). По версии следствия и гособвинения, преступления были совершены в период пандемии коронавируса. Осенью 2020 года подведомственное минздраву края ГКУ «Финансово-хозяйственное управление» заключило несколько контрактов с челябинским ООО «МедЛайт», по условиям которых в Прикамье должны были поставить несколько сот тысяч одноразовых медицинских шапочек, а также халатов и защитных костюмов на общую сумму более 368 млн руб. В итоге общество поставило фальсифицированные изделия, но Марина Барова оплатила поставщику их стоимость. В результате бюджету был нанесен ущерб свыше 71 млн руб.