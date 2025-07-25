16% ижевчан лояльно относятся к курортным романам

16% ижевчан в целом положительно относятся к курортным романам, половина горожан, напротив, осуждает такую позицию, сообщили в сервисе SuperJob после проведения опроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

46% ижевчан считают, что супруги должны отдыхать только вместе, еще 47% допускают раздельные поездки. 4% респондентов выступают за преимущественно раздельный отдых, не отрицая редких совместных путешествий. Оставшиеся 3% горожан уверены, что супругам полезно отдыхать исключительно порознь.

Сторонники раздельного отдыха в пять раз лояльнее к курортным романам: 51% респондентов не видят в этом ничего предосудительного. Среди тех, кто предпочитает проводить отдых исключительно совместно, таких насчитывается только 11%. Опрос проводился с 13 по 16 июля.