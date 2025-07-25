Пермские застройщики на 59% сократили вывод на рынок новых жилых площадей

За первые шесть месяцев 2025 года застройщики Перми вывели в продажу 82,24 тыс. кв. м (или 1799 лотов) первичной жилой недвижимости. По данным сервиса аналитики для девелоперов «Объектив.РФ», в прошлом году суммарный объем первичной недвижимости, старт продаж которой приходился на январь — июнь 2024 года, составил 131,06 тыс. кв. м (или 2987 шт.). Таким образом, за первые полгода 2025 года на рынок города вышло на 59% жилья меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Всего на пермском рынке новостроек сейчас находится более 542 тыс. кв. м, или 10 621 лот. Динамика общей площади лотов в экспозиции за первое полугодие 2025 года оказалась на уровне +11,5%. За первые два квартала 2025 года на первичном рынке недвижимости Перми по договорам долевого участия в строительстве (ДДУ), договорам уступки прав требования (ДУПТ) и договорам купли-продажи (ДКП) было продано более 3459 лотов, среднемесячный темп поглощения составил 576 шт. При текущем объеме остатков (13 328 шт.) городу потребуется около двух лет для реализации всего объема первичного жилья в строящихся и сданных объектах. Важно отметить, что в Перми доля сделок по договорам купли-продажи (продажа остатков в сданных домах) в общих продажах «первички» по итогу полугодия составляет 15%.

По оценкам экспертов сервиса, говорить о затоваривании рынка новостроек в Перми пока рано. Эксперт «Объектив.РФ» в Перми Алексей Скоробогач обращает внимание, что в сегменте увеличивается доля «товарных остатков»: у застройщиков остается больше нереализованных квартир после сдачи дома в эксплуатацию. При этом некоторые девелоперы придерживают выход новых проектов на рынок. «Часть компаний строит “коробку” за собственные деньги, без привлечения проектного финансирования. Впоследствии, когда уже потребуются финансы, они переходят на проектное финансирование и объявляют “старт продаж”. Есть примеры, когда застройщики изначально закладывают более длительный срок сдачи в эксплуатацию, чтобы иметь возможность продать квартиры до окончания строительства»,— комментирует господин Скоробогач.