Бывший основной вратарь «Уфы» покинул команду

Футбольный клуб «Уфа» объявил об уходе из команды 30-летнего вратаря Олега Баклова. Как сообщает пресс-служба клуба, стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Теперь уже бывший вратарь «Уфы» на тренировке команды перед матчем Первой лиги

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Теперь уже бывший вратарь «Уфы» на тренировке команды перед матчем Первой лиги

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Олег Баклов защищал ворота «Уфы» с июля 2023 года. В прошлом сезоне он был основным вратарем команды, сыграв в 29 матчах Первой лиги, в которых пропустил 36 голов. Всего за башкирскую команду он провел 69 игр.

До «Уфы» Олег Баклов выступал за «Сызрань-2003», екатеринбургский «Урал» и «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Кроме того, он является вратарем сборной Таджикистана.

В этом сезоне основным голкипером «Уфы» стал Александр Беленов.

Идэль Гумеров