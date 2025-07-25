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Бывший основной вратарь «Уфы» покинул команду

Футбольный клуб «Уфа» объявил об уходе из команды 30-летнего вратаря Олега Баклова. Как сообщает пресс-служба клуба, стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

Теперь уже бывший вратарь «Уфы» на тренировке команды перед матчем Первой лиги

Теперь уже бывший вратарь «Уфы» на тренировке команды перед матчем Первой лиги

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Теперь уже бывший вратарь «Уфы» на тренировке команды перед матчем Первой лиги

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Олег Баклов защищал ворота «Уфы» с июля 2023 года. В прошлом сезоне он был основным вратарем команды, сыграв в 29 матчах Первой лиги, в которых пропустил 36 голов. Всего за башкирскую команду он провел 69 игр.

До «Уфы» Олег Баклов выступал за «Сызрань-2003», екатеринбургский «Урал» и «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Кроме того, он является вратарем сборной Таджикистана.

В этом сезоне основным голкипером «Уфы» стал Александр Беленов.

Идэль Гумеров