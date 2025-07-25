PKROVSKY запускает летнюю распродажу: скидки до 70% на мировые бренды

Один из старейших универмагов Урала — PKROVSKY — запустил летний сейл. На трех этажах торгового пространства в центре Екатеринбурга представлены коллекции одежды, обуви и аксессуаров со скидками 30%, 50% и 70%. В самом сердце уральской столицы, на улице Розы Люксембург, собраны коллекции от Dolce&Gabbana, Bottega Veneta, Saint Laurent, Balenciaga, Gucci, а также Off-White, Amiri, Jil Sander, Diezel, Sashaverse и других. Для тех, кто ценит стиль по разумной цене, — Furla, Coccinelle, Low Classic.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено Тоня Хейло. Универмаг PKROVSKY Фото: предоставлено Тоня Хейло. Универмаг PKROVSKY

Особое внимание в этом сезоне уделено мужской коллекции. Обновленный отдел предлагает одежду для любых случаев — от деловых встреч до повседневных образов: Amiri, CP Company, Palm Angels, Rhude, Ksubi, Maharishi и другие. В универмаге собраны марки, которые редко встречаются не только в Екатеринбурге, но и в России.

Женская коллекция не уступает по уровню: лаконичные базовые вещи, дизайнерские акценты и элегантная классика от Miu Miu, Loewe, Fendi, Anine Bing, Neous и других. Среди стильных находок — базовый топ на двойных бретелях Dries Van Noten и лоферы Paris Texas. Мужчины тоже найдут интересные детали — например, футболку Canali или кроссовки Autry.

Если вы отправились за покупками с детьми, то можно заглянуть в PKROVSKY KIDS: сейчас там действует скидка 50% на детскую одежду и обувь для детей от 0 до 14 лет. Дополняет атмосферу красоты и уюта этаж интерьера и парфюмерии: дизайнерская посуда, ароматы для дома и нишевая бьюти-продукция.

Полный ассортимент доступен как в магазине, так и на сайте pkrovsky.com. Заказ можно оформить с бесплатной доставкой по Екатеринбургу и всей России. При доставке дается 15 минут на примерку, чтобы точно не ошиблись с выбором.

Универмаг открыт ежедневно с 11:00 до 21:00, по адресу: Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 4.

ООО «Торговый холдинг «Веда» 620000, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, стр 4, помещ 6/22 ОГРН 1026605236239

ООО «Торговый холдинг «Веда»