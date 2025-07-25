Мэрия Уфы выставила на торги за 1 рубль здание на Коммунистической

Администрация Уфы приватизирует трехэтажное здание, построенное в 1860-х годах на Коммунистической улице. Кадастровая стоимость объекта — 71,7 млн руб.

Начальная цена продажи — 1 руб. Торги проводятся с шагом 3,6 млн руб. Заявки участников будут принимать до 26 августа, итоги аукциона подведут 29 августа.

Дом 47 на Коммунистической улице включен в перечень объектов культурного наследия регионального значения. Объект был построен на участке купца и потомственного почетного гражданина Уфы Сергея Сахарова и использовался как доходный. Современную конфигурацию приобрел во второй половине XIX — начале ХХ вв. До 1917 года здание сдавалось в аренду, а после в нем размещалась редакция газеты «Вперед». Затем дом был муниципализирован и перешел в городской муниципальный фонд, использовался как жилье и переходил в долевую собственность.

Кирпичное здание с подвалом сложной конфигурации сохранило объемно-пространственное и композиционное решение, декоративное убранство фасадов. Состояние объекта оценивается как недопустимое: визуальным осмотром выявлены прогиб крыши, деформация отмосток и кирпичной кладки цоколей, частично отсутствуют окна и двери.

Новый владелец должен будет в течение трех лет с момента перехода права собственности разработать и согласовать рабочую научно-проектную документацию, отремонтировать объект культурного наследия и приспособить его к современному использованию.

Наталья Балыкова